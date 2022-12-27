«Решение было непростым». Билялетдинов — о возвращении на пост главного тренера «Ак Барса»
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Заслуженный тренер России Зинэтула Билялетдинов прокомментировал возвращение на пост главного тренера «Ак Барса».
«Решение принималось непросто, изначально планы были другие, но ситуация подтолкнула к такому выбору. Мне небезразлична наша команда и положение, в которое мы все попали. Надеюсь, что смогу помочь, что мы улучшим свою игру и решим задачу, которая стоит перед клубом», — приводит слова Билялетдинова официальный телеграм-канал «Ак Барса».
Отметим, что казанская команда провела в нынешнем сезоне 43 матча. К этому моменту «Ак Барс» занимает седьмое место в Восточной конференции. На счету «барсов» 49 очков, они на восемь баллов опережают «Барыс», идущий на восьмой строчке, и на девять — «Амур», занимающий восьмую позицию.
Новость по теме«Ак Барс» объявил о назначении Зинэтулы Билялетдинова на пост главного тренера команды
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