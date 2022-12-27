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Кожевников высказался о назначении Билялетдинова на пост главного тренера «Ак Барса»

Кожевников высказался о назначении Билялетдинова на пост главного тренера «Ак Барса»
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о возвращении Зинэтулы Билялетдинова на пост главного тренера «Ак Барса».

«Этого следовало ожидать. Думаю, благодаря своему опыту Билялетдинов может повернуть ситуацию в «Ак Барсе» в лучшую сторону. Зинэтула Билялетдинов — очень опытный человек, своя команда. Все к нему хорошо относятся. Дай бог здоровья уважаемому человеку», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее «Ак Барс» объявил о назначении Зинэтулы Билялетдинова на пост главного тренера казанского клуба. Соглашение заключено до конца текущего сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. Юрий Бабенко, исполнявший обязанности наставника, останется в команде и займёт место ассистента главного тренера.

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