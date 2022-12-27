Валерий Каменский: Зинэтула Билялетдинов выправит ситуацию в «Ак Барсе»

Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли и трёхкратный чемпион мира Валерий Каменский прокомментировал назначение Зинэтулы Билялетдинова на пост главного тренера «Ак Барса».

«Думаю, что тренер с такой фамилией и опытом, естественно, принесёт большую пользу команде: создаст в ней хорошую атмосферу и расставит всех по местам, после чего все будут приносить пользу. Конечно, Билялетдинов выправит ситуацию в «Ак Барсе», — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее «Ак Барс» объявил о назначении Зинэтулы Билялетдинова на пост главного тренера казанского клуба. Соглашение заключено до конца текущего сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. Юрий Бабенко, исполнявший обязанности наставника, останется в команде и займёт место ассистента главного тренера.

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