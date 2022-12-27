Быков: Билялетдинов — родной человек для «Ак Барса». Наверняка болельщики счастливы

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков высказался о возвращении Зинэтулы Билялетдинова на пост главного тренера «Ак Барса».
«Зинэтула Хайдярович как никто другой сможет встряхнуть команду, придать динамики, эмоций и амбиций. Это родной человек для «Ак Барса», знающий и многого добившийся с командой. Сейчас будет очень интересно посмотреть.
Он изнутри знает и видит те проблемы, которые были. «Ак Барс» — опытная команда, которая не привыкла проигрывать. Они хотят завоёвывать трофеи. Будет очень интересно посмотреть, как команда преобразится.
Можно только пожелать удачи. Это назначение также придаст дополнительный импульс и интерес чемпионату. Возвращение претендента на чемпионство — это всегда дополнительная конкуренция и хорошие матчи. Наверняка болельщики рады и счастливы, что вновь увидят легендарного тренера.
К сожалению, не получилось у моего друга и коллеги Олега Знарка. Но такие моменты в жизни случаются. Зинэтуле Хайдяровичу удачи», — сказал Быков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 27 декабря 2022
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