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Быков: Билялетдинов — родной человек для «Ак Барса». Наверняка болельщики счастливы

Быков: Билялетдинов — родной человек для «Ак Барса». Наверняка болельщики счастливы
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Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков высказался о возвращении Зинэтулы Билялетдинова на пост главного тренера «Ак Барса».

«Зинэтула Хайдярович как никто другой сможет встряхнуть команду, придать динамики, эмоций и амбиций. Это родной человек для «Ак Барса», знающий и многого добившийся с командой. Сейчас будет очень интересно посмотреть.

Он изнутри знает и видит те проблемы, которые были. «Ак Барс» — опытная команда, которая не привыкла проигрывать. Они хотят завоёвывать трофеи. Будет очень интересно посмотреть, как команда преобразится.

Можно только пожелать удачи. Это назначение также придаст дополнительный импульс и интерес чемпионату. Возвращение претендента на чемпионство — это всегда дополнительная конкуренция и хорошие матчи. Наверняка болельщики рады и счастливы, что вновь увидят легендарного тренера.

К сожалению, не получилось у моего друга и коллеги Олега Знарка. Но такие моменты в жизни случаются. Зинэтуле Хайдяровичу удачи», — сказал Быков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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