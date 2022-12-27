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СКА отдал Зоркина в аренду в «Динамо» Мн. После перехода из «Сочи» защитник сыграл 2 матча

СКА отдал Зоркина в аренду в «Динамо» Мн. После перехода из «Сочи» защитник сыграл 2 матча
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Защитник СКА Никита Зоркин перешёл в минское «Динамо», сообщает телеграм-канал КХЛ. Сделка оформлена на правах аренды.

Белорусский клуб стал третьей командой 20-летнего российского защитника в нынешнем сезоне. Текущий регулярный чемпионат Зоркин начал в «Сочи». За южную команду хоккеист сыграл в 27 встречах, в которых забросил четыре шайбы и отдал шесть результативных передач, суммарно записав на свой счёт 10 очков. В ходе сезона защитник перешёл в СКА, за который провёл два матча.

Всего в КХЛ Зоркин сыграл 72 встречи, набрав 13 (4+9) очков. Он также играл в МХЛ и ВХЛ за «Мамонтов Югры», «СКА-Варягов», «СКА-1946», «СКА-Нева». Осенью 2019 года в составе молодёжной сборной России защитник участвовал в суперсерии с командами канадских юниорских лиг.

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