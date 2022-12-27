СКА подписал контракт с вратарём Иванниковым. Голкипер последний год играл в Словакии
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СКА заключил контракт с российским голкипером Евгением Иванниковым, сообщает официальный телеграм-канал КХЛ.
Отмечается, что с 31-летним вратарём подписали двусторонний контракт до конца сезона.
С конца 2021 года Иванников выступал в чемпионате Словакии в составе «Липтовски-Микулаш». Прошлый сезон голкипер начинал в «Нефтехимике», за который провёл три встречи Континентальной хоккейной лиги. Евгений также выступал в Высшей хоккейной лиге за «Ижсталь», где сыграл девять матчей.
Воспитанник петербургского СКА, помимо армейцев, выступал за «Адмирал», тольяттинскую «Ладу», московский «Спартак», ханты-мансийскую «Югру», нижнекамский «Нефтехимик» и ижевскую «Ижсталь». Всего в карьере Иванников провёл 151 матч в Континентальной хоккейной лиге.
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