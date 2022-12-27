Журналисты The Athletic назвали худшие сделки НХЛ в 2022 году

Журналисты The Athletic Шейна Голдман и Дом Лущишин представили топ худших событий года. В номинации «худшие сделки» обозреватели назвали два обмена «Чикаго Блэкхоукс».

«Худший обмен: «Чикаго Блэкхоукс» (дважды).

Здесь вышла ничья, потому что это две сделки, и обе совершены «Чикаго».



Да, мы понимаем «план» «Чикаго» бессовестно идти напролом так, как ни одна команда прежде. Это внушающий благоговейный трепет ход ва-банк оставил у команды очень мало шансов добиться чего-то хорошего в сезоне-2022/2023. Это поставило «Блэкхоукс» в очень выгодное положение, чтобы заполучить первый выбор на драфте и права на Коннора Бедарда.



Но действительно ли им нужно было обменивать 24-летнего снайпера, способного забить 40 голов, и их третий общий драфт-пик всего три года назад — и всё это за 3/4 суммы?



Даже если не оглядываться назад, обе сделки подверглись резкой критике. Конечно, те два игрока могли бы стать краеугольными камнями в будущем и важной частью перестройки, но в то время идея заключалась в том, что дуэт Алекса Дебринкэта (перешёл в «Оттаву») и Кирби Дака (в «Монреаль») может сделать эту команду «слишком» хорошей, чтобы полноценно побороться за последнее место в турнирной таблице.



Пять месяцев спустя это выглядит чертовски глупо. Да, существует «Анахайм», но «Блэкхоукс» достигли уровня бесполезности, который не смогли бы исправить даже Дебринкэт и Дак. Этот дуэт сыграл хорошо за свои клубы. По прогнозам, «ястребы» финишируют с худшим результатом в лиге.



Эта команда была бы плохой в любом случае. Знаете, что может быть лучше, чем ядро, построенное вокруг Бедарда? Ядро, построенное вокруг Коннора Бедарда, Алекса Дебринкэта и Кирби Дака. Возможно, драфт-пик, приобретённый за этот дуэт, будет соответствовать тому, что эти двое могли принести клубу, но это не самый вероятный сценарий», — говорится в сообщении.