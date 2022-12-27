The Athletic признал Игоря Шестёркина лучшим вратарём НХЛ в 2022 году

Журналисты The Athletic Шейна Голдман и Дом Лущишин представили топ лучших событий и хоккеистов 2022 года. В номинации «лучший вратарь» обозреватели назвали российского голкипера «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестёркина.

«Игорь Шестёркин был бесспорно лучшим вратарём в 2022 году. Настолько, что он был не просто фаворитом (и в конечном итоге победителем) в голосовании на «Везина Трофи» в течение сезона-2021/2022, но его имя даже упоминалось в разговорах о «Харт Трофи», так как он был ключом к успеху «Рейнджерс».



Это был самый напряжённый год в профессиональной карьере Шестёркина, когда он впервые по-настоящему вкусил игры в плей-офф НХЛ. Но он ответил элитным выступлением. Вратарь зафиксировал 93,5% сейвов и спас команду от 37,2 голов в сравнении с ожидаемыми пропущенными шайбами, в 53 матчах регулярного чемпионата в сезоне-2021/2022. Этот показатель не только лидировал в лиге, но и был примерно на девять голов больше, чем следующий лучший результат. Игорь дал своей команде шанс на победу в 73% своих стартов, с 38 матчами в основе, и украл для клуба девять побед. Этот решающий исходы матчей стиль перешёл и в плей-офф, где он снова стал костяком своей команды. Вратарь спас «Рейнджерс» в общей сложности от 23,2 гола в 20 матчах, в том числе при 17 матчах в старте и пяти украденных победах. Это в общей сложности 60,4 спасения от голов сверх ожидаемого в 73 встречах.

На старте этого сезона Шестёркин ещё немного вернулся к земным показателям. Но его уровень по-прежнему невероятно высок и является одним из лучших в лиге.



Таким образом, объедините это начало плюс его игру с 1 января в прошлом сезоне и получите: Шестёркин спас команду от 34 голов в сравнении с ожиданиями в 56 матчах регулярного чемпионата. Расширьте эти данные, включив в них плей-офф, и результаты Шестёркина подскочат до показателя выше, чем 57 спасений от голов в 76 встречах, и это число продолжает расти. Это кажется довольно впечатляющим!» — говорится в сообщении.