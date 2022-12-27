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Сборная Финляндии одержала первую победу на МЧМ-2023, обыграв Словакию

Сборная Финляндии одержала первую победу на МЧМ-2023, обыграв Словакию
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В Монктоне (Канада) на стадионе «Авенир-центр» закончился очередной матч молодёжного чемпионата мира — 2023, в котором сборная Финляндии сыграла с командой Словакии. Встреча завершилась победой Суоми со счётом 5:2 (1:1, 3:0, 1:1).

U20 ЧМ-2023. Группа B
27 декабря 2022, вторник. 19:00 МСК
Финляндия U20
Окончен
5 : 2
Словакия U20
1:0 Пяйвяринта (Суоми, Эрвасти) – 08:54 (5x5)   1:1 Репчик (Дворски, Штрбак) – 19:49 (5x4)   2:1 Кемелль (Койвунен, Салин) – 23:34 (5x5)   3:1 Капанен (Кемелль) – 27:45 (5x5)   4:1 Нюман (Вилен, Капанен) – 33:56 (5x4)   4:2 Репчик (Штрбак, Чьерник) – 43:22 (5x4)   5:2 Ламберт (Эрвасти) – 45:01 (5x5)

На девятой минуте Сами Пяйвяринта вывел Финляндию вперёд. На 20-й минуте Петер Репчик сравнял счёт. На 24-й минуте Йоаким Кемелль во второй раз огорчил сборную Словакии. На 28-й минуте Оливер Капанен с передачи Йоакима Кемелля забросил третью шайбу, а на 34-й минуте Яни Нюман — четвёртую. На 44-й минуте Петер Репчик оформил дубль. На 46-й минуте Брэд Ламберт с передачи Калле Эрвасти забил пятый гол.

В следующем матче МЧМ-2023 Финляндия сыграет с Латвией, а Словакия — с США. Оба матча состоятся 29 декабря.

Календарь МЧМ-2023
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