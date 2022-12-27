Сборная Финляндии одержала первую победу на МЧМ-2023, обыграв Словакию

В Монктоне (Канада) на стадионе «Авенир-центр» закончился очередной матч молодёжного чемпионата мира — 2023, в котором сборная Финляндии сыграла с командой Словакии. Встреча завершилась победой Суоми со счётом 5:2 (1:1, 3:0, 1:1).

На девятой минуте Сами Пяйвяринта вывел Финляндию вперёд. На 20-й минуте Петер Репчик сравнял счёт. На 24-й минуте Йоаким Кемелль во второй раз огорчил сборную Словакии. На 28-й минуте Оливер Капанен с передачи Йоакима Кемелля забросил третью шайбу, а на 34-й минуте Яни Нюман — четвёртую. На 44-й минуте Петер Репчик оформил дубль. На 46-й минуте Брэд Ламберт с передачи Калле Эрвасти забил пятый гол.

В следующем матче МЧМ-2023 Финляндия сыграет с Латвией, а Словакия — с США. Оба матча состоятся 29 декабря.