The Athletic назвал 800-й гол Овечкина лучшим моментом 2022 года в НХЛ

Журналисты The Athletic Шейна Голдман и Дом Лущишин представили топ лучших событий и хоккеистов 2022 года. В номинации «лучший момент» обозреватели назвали достижение российским нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным отметки в 800 голов.

«Алекс Овечкин был на финишной прямой, чтобы достичь исключительной отметки в 800 голов в регулярном сезоне, когда «Кэпиталз» сразились с «Чикаго». Но элитный голеадор решил просто мчаться к финишу не с одним, не с двумя, а с тремя голами в матче, чтобы достичь отметки в 800 голов. Вингер нашёл потерянную шайбу и отправил её в сетку ворот в третьем периоде, чтобы оформить хет-трик и войти в историю. Овечкин присоединился к компании Горди Хоу и Уэйна Гретцки — единственных игроков в истории НХЛ, забивших 800 голов. Мощный форвард ещё не закончил — рекорд Хоу был уже не за горами, а затем придёт очередь большого рекорда Гретцки — 894 гола.



Между этими 800 голами есть что ценить в результативности Овечкина. Есть предсказуемость его фирменного щелчка в большинстве, который всё ещё может пробить любого соперника, потому что его бросок очень опасен — наравне с универсальностью в его создании моментов в равных составах. Долголетие имеет большое значение для игрока, который уже забил 22 гола в 36 матчах в возрасте 37 лет и может закончить свой девятый сезон с 50 голами. Должно быть какое-то признание препятствий на этом пути, особенно когда речь идёт о сокращённых сезонах как из-за локаутов, так и из-за COVID, которые не позволили игрокам достичь тех высот, которых они должны были достичь в случае полноценных сезонов. И дело в том, что Ови делает это сегодня — в эпоху хоккея, а не в 1980-х или 1990-х», — говорится в сообщении.