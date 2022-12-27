Михайлов: уверен, с Билялетдиновым дела «Ак Барса» пойдут в гору. Надо лишь найти «химию»

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов высказался о возвращении Зинэтулы Билялетдинова на пост главного тренера «Ак Барса».

«Уверен, с Билялетдиновым у «Ак Барса» дела пойдут в гору. Он много лет тренировал. Билялетдинов — это один из опытнейших тренеров российского хоккея. Уверен, что «Ак Барс» выправит положение и найдёт свою игру, потому что мастера есть. Надо лишь найти «химию». Пожелаю ему на этом пути всего хорошего и успехов», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее «Ак Барс» объявил о назначении Зинэтулы Билялетдинова на пост главного тренера казанского клуба. Соглашение заключено до конца текущего сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. Юрий Бабенко, исполнявший обязанности наставника, останется в команде и займёт место ассистента главного тренера.

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