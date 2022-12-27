«Торпедо» разорвало и подписало новый контракт с третьим снайпером и бомбардиром команды

«Торпедо» разорвало и подписало новые контракты с нападающими Деннисом Яном и Кириллом Ворониным, сообщает телеграм-канал КХЛ.

Соглашение с 25-летним Яном продлено на два года — до 30 апреля 2025 года. Контракт с 28-летним Ворониным рассчитан до 30 апреля 2024 года.

Напомним, в дебютном сезоне за «Торпедо» Деннис Ян принял участие в 36 встречах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в которых забросил 12 шайб и отдал 15 результативных передач, суммарно набрав 27 очков. Американо-русский нападающий является третьим бомбардиром и снайпером нижегородцев.

Воронин в нынешнем Фонбет Чемпионате КХЛ сыграл в 43 матчах, в которых забросил восемь шайб и отдал 12 голевых передач, суммарно записав на свой счёт 20 баллов.