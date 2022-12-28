Сборная Швейцарии одержала вторую победу на МЧМ-2023, обыграв Латвию по буллитам

Завершился очередной матч молодёжного чемпионата мира — 2023, в котором встречались сборные Швейцарии и Латвии. Команды играли на стадионе «Авенир-центр» в Монктоне (Канада). Победу по буллитам со счётом 3:2 одержала сборная Швейцарии.



Счёт в матче на девятой минуте открыл нападающий команды Швейцарии Луи Робен с передачи Брайана Дзанетти. На 14-й минуте форвард сборной Латвии Данс Лочмелис забросил ответную шайбу. Ему ассистировали Густав Озолиньш и Эдгар Казакс. На 38-й минуте нападающий Дарелс Дукурс в большинстве вывел латвийцев вперёд. Отыграться швейцарцам удалось чуть менее чем за две минуты до конца третьего периода. Шайбу забросил защитник Родвин Дионисио. Победный буллит на счету форварда сборной Швейцарии Ликита Райхле.



В следующем матче МЧМ-2023 Швейцария сыграет с США, а Латвия — с Финляндией.