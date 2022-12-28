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Дмитрий Орлов выполнил эффектный силовой приём, сбив с ног Виталия Кравцова

Дмитрий Орлов выполнил эффектный силовой приём, сбив с ног Виталия Кравцова
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В эти минуты на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

На момент написания новости завершился первый период. Счёт в матче в пользу гостей – 1:0.

В одном из эпизодов игры российский защитник Дмитрий Орлов выполнил эффектный силовой приём на соотечественнике Виталие Кравцове из команды хозяев. Форвард «Рейнджерс» даже не смог устоять на ногах.

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Единственный гол в этом матче забил шведский форвард Маркус Юханссон. На 9-й минуте игры он поразил ворота россиянина Игоря Шестёркина. Примечательно, что с голевой передачей Юханссону помог российский нападающий Евгений Кузнецов. Также пас отдал и Эрик Густафссон.

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