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Игорь Шестёркин совершил эффектный сейв в матче с «Вашингтоном». Видео

Игорь Шестёркин совершил эффектный сейв в матче с «Вашингтоном». Видео
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В эти минуты на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче в пользу гостей – 1:0.

В одном из эпизодов игры голкипер гостей Игорь Шестёркин эффектно спас свою команду от гола. Россиянин не дал забить Энтори Манте. Изящный пас на Манта вырезал российский нападающий Евгений Кузнецов.

ВИДЕО

Единственный гол в этом матче забил шведский форвард Маркус Юханссон. На 9-й минуте игры он поразил ворота Шестёркина. Примечательно, что с голевой передачей Юханссону помог Кузнецов. Также пас отдал и Эрик Густафссон.

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