Игорь Шестёркин совершил эффектный сейв в матче с «Вашингтоном». Видео

В эти минуты на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Вашингтон Кэпиталз».



На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче в пользу гостей – 1:0.



В одном из эпизодов игры голкипер гостей Игорь Шестёркин эффектно спас свою команду от гола. Россиянин не дал забить Энтори Манте. Изящный пас на Манта вырезал российский нападающий Евгений Кузнецов.



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Единственный гол в этом матче забил шведский форвард Маркус Юханссон. На 9-й минуте игры он поразил ворота Шестёркина. Примечательно, что с голевой передачей Юханссону помог Кузнецов. Также пас отдал и Эрик Густафссон.