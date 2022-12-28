Сборная Чехии забросила девять шайб в ворота команды Австрии в матче МЧМ-2023
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Завершился очередной матч молодёжного чемпионата мира — 2023, в котором встречались сборные Австрии и Чехии. Команды играли на стадионе «Скотиабанк-центр» в Галифаксе (Канада). Сборная Чехии одержала победу с крупным счётом 9:0 (3:0, 4:0, 2:0).
В составе чешской команды хет-триком отметился нападающий Иржи Кулих, дубль на счету форварда Габриэля Штурца, ещё по одной шайбе забросили Якуб Брабенец, Петр Хаузер, Алеш Чех и Давид Шпачек.
Для сборной Чехии это вторая победа на турнире, ранее команда обыграла Канаду со счётом 5:2. Австрийцы в первом туре проиграли шведам (0:11). В следующем матче МЧМ-2023 Чехия сыграет со Швецией в четверг, 29 декабря, а Австрия встретится с Канадой в пятницу, 30 декабря.
U20 ЧМ-2023. Группа A
28 декабря 2022, среда. 02:30 МСК
Австрия U20
Окончен
0 : 9
Чехия U20
0:1 Брабенец (Свозил, Суханек) – 03:50 (5x4) 0:2 Кулих (Свозил, Шпачек) – 16:26 (5x5) 0:3 Хаузер (Шаповалив, Мехура) – 18:39 (5x5) 0:4 Штурц (Брабенец, Свозил) – 21:05 (5x5) 0:5 Чех (Шале, Шаповалив) – 22:56 (5x5) 0:6 Кулих (Шале, Марцел) – 28:16 (5x4) 0:7 Штурц (Хмеларж, Суханек) – 30:02 (5x5) 0:8 Кулих (Шаповалив, Иржичек) – 40:08 (5x5) 0:9 Шпачек (Свозил, Шаповалив) – 54:13 (5x5)
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