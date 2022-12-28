Сборная Чехии забросила девять шайб в ворота команды Австрии в матче МЧМ-2023

Завершился очередной матч молодёжного чемпионата мира — 2023, в котором встречались сборные Австрии и Чехии. Команды играли на стадионе «Скотиабанк-центр» в Галифаксе (Канада). Сборная Чехии одержала победу с крупным счётом 9:0 (3:0, 4:0, 2:0).



В составе чешской команды хет-триком отметился нападающий Иржи Кулих, дубль на счету форварда Габриэля Штурца, ещё по одной шайбе забросили Якуб Брабенец, Петр Хаузер, Алеш Чех и Давид Шпачек.



Для сборной Чехии это вторая победа на турнире, ранее команда обыграла Канаду со счётом 5:2. Австрийцы в первом туре проиграли шведам (0:11). В следующем матче МЧМ-2023 Чехия сыграет со Швецией в четверг, 29 декабря, а Австрия встретится с Канадой в пятницу, 30 декабря.