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«Вашингтон» всухую переиграл «Рейнджерс», у Александра Овечкина – «+1»

«Вашингтон» всухую переиграл «Рейнджерс», у Александра Овечкина – «+1»
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На «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». В этой игре победу одержали гости со счётом 4:0.

Первый гол в этом матче забил шведский форвард Маркус Юханссон. На 9-й минуте игры он поразил ворота российского голкипера Игоря Шестёркина. Примечательно, что с голевой передачей Юханссону помог российский нападающий Евгений Кузнецов. Также пас отдал и Эрик Густафссон.

На 38-й минуте Густафссон и сам забил гол. Ассистировали ему Конор Шири и Дилан Строум. Спустя две минуты забил и Ларс Эллер с передачи Энтони Манты. Итоговый счёт на табло установил Шири на 17-й минуте.

Российский нападающий Александр Овечкин заработал коэффициент полезности «+1».

НХЛ - регулярный чемпионат
28 декабря 2022, среда. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
0 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Юханссон (Кузнецов, Густафссон) – 08:44 (5x3)   0:2 Густафссон (Шири, Строум) – 37:01 (5x5)   0:3 Эллер (Манта) – 39:23 (5x5)   0:4 Шири – 56:58 (en)
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