Голкипер сборной Чехии установил бомбардирский рекорд на молодёжных чемпионатах мира

Состоялся очередной матч молодёжного чемпионата мира — 2023, в котором встречались сборные Австрии и Чехии. Команды играли на стадионе «Скотиабанк-центр» в Галифаксе (Канада). Сборная Чехии одержала победу с крупным счётом 9:0 (3:0, 4:0, 2:0).
В составе чешской команды двумя результативными передачами отметился её голкипер Томаш Суханек, набравший уже третье очко на этом чемпионате мира. Накануне Томаш также заработал очко за голевой пас в победном матче со сборной Канады (5:2).
Таким образом 19-летний вратарь установил рекорд молодёжных мировых первенств по результативным передачам среди голкиперов. Предыдущее достижение принадлежало сразу четырём голкиперам — швед Хенрик Лундквист, американец Джон Гибсон, латыш Янис Калниньш и финн Йони Ортио по два раза ассистировали партнёрам на МЧМ.
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