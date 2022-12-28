Гендиректор «Трактора» Савин: очень нравится наша игра в последних матчах

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин сообщил, что доволен игрой команды в последних матчах. Челябинский клуб уступил московскому «Динамо» в овертайме (3:4 ОТ) и обыграл «Металлург» в уральском дерби со счётом 5:4 по буллитам.
«Рассчитываю на то, что ребята поймали свою игру и дальше сохранят такой настрой и задор. Мне самому очень нравится игра «Трактора» в последних матчах — контролируют шайбу, нет излишней осторожности в игре, проводят красивые комбинации и временами надолго закрывают соперника в зоне. Слава богу, что всё это выливается в голы. Результативность, конечно, радует.
Сказались переходы Роберта Хэмилтона и Никиты Сошникова? В том числе. Я считаю, что вся команда перестраивается. Эти изменения видны невооружённым взглядом. Хэмилтон, Сошников, Брынцев – интересные ребята. Также надеюсь, что скоро травмированные вернутся в состав, а наша молодёжь с каждым матчем будет играть всё увереннее. В двух заключительных матчах года надо сохранить эту игру и результативность и обязательно набирать очки.
Почему не получилось подписать кого-то в дедлайн? Рассматривали варианты усиления. Но те игроки, что предлагались, не были сильнее наших парней», — цитирует Савина «РБ Спорт».
«Трактор» одержал три победы в последних пяти матчах. После 44 встреч текущего Фонбет Чемпионата КХЛ челябинский клуб занимает 10-е место в таблице Восточной конференции, отставая от зоны плей-офф на одно очко.
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