Форвард «Ак Барса» — о возвращении Билялетдинова: все хоккеисты рады, все начали стараться

Нападающий «Ак Барса» Артём Лукоянов сообщил, что команда рада возвращению Зинэтулы Билялетдинова на пост главного тренера казанского клуба.
«Думаю, все, кто работал с Зинэтулой Хайдяровичем, знают его требования, подход к игрокам. При нём всё выстроено, каждый должен выкладываться. Он на протяжении нескольких игр уже стоял на скамейке, давал указания, все прислушивались. Поэтому эмоции от его возвращения появились раньше. Все начали стараться, а дальше будет только лучше.
Он доводит до каждого игрока, что при выходе на лёд тот несёт огромную ответственность. У каждого есть своя роль, он должен на сто процентов её отыграть. Тренеры дают нам канву, а дальше мы должны всё исполнить, тогда придёт результат. Я рад, все рады. Многие хотели, чтобы Зинэтула Хайдярович вернулся. Он каждому игроку объясняет: что ждёт от него, что тот должен делать. Нужно просто выполнять эту работу», — цитирует Лукоянова пресс-служба клуба.
Напомним, вчера казанский клуб официально объявил о назначении Билялетдинова на пост главного тренера «Ак Барса». Специалист выигрывал три Кубка Гагарина, возглавляя казанский клуб.
- 28 декабря 2022
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