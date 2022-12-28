«Авангард» продлил контракт с американским нападающим Ридом Буше до конца сезона-2023/2024

Хоккейный клуб «Авангард» продлил контракт с нападающим Ридом Буше, сообщает пресс-служба омского клуба. Соглашение хоккеиста с клубом рассчитано до 30 апреля 2024 года.

В текущем регулярном сезоне КХЛ 29-летний американский форвард набрал 36 (22+14) очков в 42 матчах за омский клуб. Буше является первым легионером из США, выигравшим Кубок Гагарина (в 2021 году в составе «Авангарда»).



Напомним, Буше выступает в КХЛ с сезона-2020/2021. Рид дебютировал в Континентальной хоккейной лиге в составе омского «Авангарда», однако в сезоне-2021/2022 он перебрался в «Локомотив». Ярославский клуб расторг с ним контракт в феврале 2022 года, после чего Буше вернулся в состав омичей.