«Авангард» продлил контракт с американским нападающим Ридом Буше до конца сезона-2023/2024
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Хоккейный клуб «Авангард» продлил контракт с нападающим Ридом Буше, сообщает пресс-служба омского клуба. Соглашение хоккеиста с клубом рассчитано до 30 апреля 2024 года.
В текущем регулярном сезоне КХЛ 29-летний американский форвард набрал 36 (22+14) очков в 42 матчах за омский клуб. Буше является первым легионером из США, выигравшим Кубок Гагарина (в 2021 году в составе «Авангарда»).
Напомним, Буше выступает в КХЛ с сезона-2020/2021. Рид дебютировал в Континентальной хоккейной лиге в составе омского «Авангарда», однако в сезоне-2021/2022 он перебрался в «Локомотив». Ярославский клуб расторг с ним контракт в феврале 2022 года, после чего Буше вернулся в состав омичей.
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