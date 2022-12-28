Генеральный менеджер «Авангарда»: рады сохранить связку Найт — Буше на следующий сезон

Генеральный менеджер «Авангарда» Рашид Хабибулин прокомментировал подписание нового контракта с американским нападающим Ридом Буше. Соглашение форварда с омским клубом рассчитано до конца сезона-2023/2024.
«Для нашего клуба было крайне важно сохранить на следующий сезон одного из лидеров команды. В условиях сокращения лимита на легионеров – в особенности. Буше был лидером «Авангарда» в дебютный чемпионский сезон, остаётся им и после возвращения команды в Омск. Всегда нацелен на ворота, смело идёт в борьбу, все эти качества вместе с высокой результативностью ценятся в плей-офф. Мы рады сохранить связку Найт – Буше на сезон-2023/2024, надеемся, она принесёт Омску ещё немало побед», — цитирует генменеджера пресс-служба омского клуба.
В сезоне-2020/2021 Буше и Найт стали обладателями Кубка Гагарина в составе «Авангарда». Буше стал четвёртым бомбардиром в плей-офф, набрав 17 (8+9) очков в 21 матче, и был признан лучшим нападающим финала Кубка Гагарина.
- 28 декабря 2022
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