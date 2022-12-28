Тренер Юрий Бабенко прокомментировал перевод с должности главного тренера «Ак Барса» в помощники. Напомним, вчера казанский клуб объявил о назначении Зинэтуллы Билялетдинова на должность главного тренера команды.

«Самое главное, чтобы в матчах результат оставался положительным. Ребята стали аккуратнее относиться ко всему. Уделяем больше внимания деталям, особенно игре в обороне: чем меньше пропускаешь – тем лучше для команды. Чуть-чуть изменился тренировочный процесс, но глобального ничего не произошло.

Было ли неожиданностью назначение Билялетдинова на пост главного тренера? Здесь всё зависело от Зинэтулы Хайдяровича. Думаю, многие догадывались, что если с ним всё будет хорошо, если он согласится, то так и произойдёт», — цитирует Бабенко пресс-служба казанского клуба.

Бабенко был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Ак Барса» после увольнения Олега Знарка. Билялетдинов выигрывал три Кубка Гагарина, возглавляя казанский клуб.