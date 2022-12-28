Мартемьянов — о неудачных матчах «Сибири»: где-то этот червяк недооценки соперника сидит

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов подвёл итоги встречи с «Барысом».



«Мы к сожалению, не выполнили то, что планировали на матч. Очень много потерь, проигранных единоборств. Соперники слаженно и самоотверженно сыграли в обороне, очень правильно. Игру построили очень просто, на контратаках, и она им удалась. Моментов у наших ворот не так много было, они реализовали то, что создали. Не хватает злости и нацеленности в завершении. Над этим работаем практически каждый день. Но народ не до конца понимает, что мы от них требуем. А так в принципе равный матч, соперник забил, мы — нет.



На раскатке команда „не звенела“? Сегодня нет, не „звенела“. Пресненькая очень была раскатка. Это не следствие паузы, я думаю, это в голове сидит. Я не ко всем игрокам предъявляю претензии в плане самоотдачи. Есть люди, которые своего не показали. Есть претензии и к защитникам по началу атаки и к нападающим по завершению. Может быть, частенько заглядывают в таблицу, из-за этого у нас предыдущие матчи с „Трактором“ и „Барысом“ не сложились. Где-то этот червяк недооценки соперника сидит. Сегодня мы играли не так, как два предыдущих матча в Екатеринбурге и Магнитогорске.



С отъездом Мёрфи в первой бригаде большинства играет Чайковски? У них моменты тоже были, недоиграли. Они разноплановые игроки. Мёрфи более взрывной игрок, более напористый, и с началом атаки у него порядок всегда был. В спецбригаде с Чайковским были моменты. Я не скажу, что они неплохо играли, где-то в завершении не хватило. Надо больше наглости игровой и страсти проявлять в добивании шайбы. Не одними ручками, а телом её заносить, сейчас хоккей такой, что эти голы важны.



Будем ли пробовать другого человека? Во второй спецбригаде мы наигрываем Аланова. Не так много получилось поиграть сегодня. Он скорее всего будет пока. Дальше видно будет», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

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