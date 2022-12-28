«У нас их нет». Главный тренер «Сибири» — об ударных звеньях

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов подвёл итоги встречи с «Барысом».

«Игра Сушко? Я считаю, что адаптировался он моментально. Команда приняла его очень хорошо. Вижу по общению с ребятами. Я считаю, хорошее приобретение. Думаю, будет прогрессировать. Желание огромное, мастерство имеет определённое.



Пять праворуких игроков в спецбригаде „Барыса“? Я скажу, что в меньшинстве мы сыграли хорошо. Гол был забит от конька, передача из-за ворот. Особых претензий к спецбригадам меньшинства не вижу. Есть ошибки, где-то может быть уже перехлёстывало, когда упёрлись в хорошо организованную оборону „Барыса“, немножко стали нервничать, перестали играть командой, сбились на индивидуальные действия. Думаю, соперник чего хотел, того и добился в этом плане. У соперника тоже есть, кому играть и забивать.



Бутузов в первой тройке? Про ударные звенья говорить ничего не буду: у нас их нет. Каждая тройка вносит свою лепту в игру, у каждой есть задачи. Сегодня игра первой тройки совсем не понравилась: очень много потерь на входе в зону, нельзя такие вещи вытворять. Состав будет перекраиваться однозначно.



Литовченко? Восстановление идёт, реабилитации курс проходит. В зале каждый день. Планируется, что он будет пробовать выходить на лёд после Нового года. Травма очень серьёзная, очень неприятная. Мы форсировать не будем, он важный игрок для нас, надо довести его до ума, чтобы концовку чемпионата провёл в боевом состоянии», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.