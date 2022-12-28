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«Салават» потерпел поражение в матче с «Трактором», Ткачёв оформил дубль

«Салават» потерпел поражение в матче с «Трактором», Ткачёв оформил дубль
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В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Трактор» принимал уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2 (2:0, 1:2, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 декабря 2022, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 2
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Ткачёв (Шабанов, Шепелев) – 04:04 (5x5)   2:0 Ткачёв (Яруллин, Шабанов) – 09:41 (5x5)   2:1 Кулёмин (Шмелёв) – 25:11 (5x5)   3:1 Калинин (Горюнов-Рольгизер) – 36:08 (5x5)   3:2 Кадейкин (Шмелёв, Комаров) – 39:15 (5x5)   4:2 Бывальцев (Бурдасов, Блажиевский) – 47:42 (5x5)

На пятой минуте Владимир Ткачёв вывел челябинцев вперёд На 10-й минуте российский нападающий оформил дубль. На 26-й минуте Николай Кулёмин с передачи Сергея Шмелёва отыграл один гол. На 37-й минуте Сергей Калинин забросил третью шайбу, передачу ему отдал Михаил Горюнов-Рольгизер. Под занавес второго периода Александр Кадейкин сократил отставание до минимума. На 48-й минуте Алексей Бывальцев забил четвёртый гол.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават» в Омске сыграет с «Авангардом», а «Трактор» примет «Металлург». Оба матча состоятся 30 декабря.

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