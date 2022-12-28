«Вы смотрели хоккей?» Тренер «Автомобилиста» высказался после поражения со счётом 0:5

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин подвёл итоги встречи с «Авангардом» (0:5).
«Поздравляю соперника с победой. Мастеровитая команда, наказала нас за наши ошибки. Прежде всего хочется извиниться перед болельщиками за 0:5. Без поражений не бывает побед
Были проблемы с выходом из обороны с самого начала? Вы смотрели хоккей? Три броска, 0:1, а у нас было 15 бросков.
Почему после 0:2 команда стала играть так безвольно? Я ещё раз говорю — извиняюсь перед болельщиками за игру команды.
Пять поражений подряд? Неплохая игра была в Астане, считаю, незаслуженно проиграли по буллитам.
Не поздно ли взял тайм-аут? Нет, он не повлиял. Ну смысл брать его после второго гола? Бывают такие моменты в хоккее», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.
- 28 декабря 2022
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