«Мне казалось, что сделали больше бросков». Кравец — о победе над «Автомобилистом»

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец подвёл итоги встречи с «Автомобилистом».
«Очень хорошая победа над сильной командой. Самое главное, что игра получилась красивая – и по голам, и по выходу из зоны, и по тому, как ребята помогали другу другу, открывались в зоне атаки. Вратарь – красавец. Мне казалось, что сделали больше бросков, но оказалось, мы так мало бросков (12. — Прим. «Чемпионата») сделали. Считаю, что гораздо лучше «Автомобилиста» играли сегодня. Самое главное была уверенность, не было боязни. Всё четко и качественно, просто хорошая игра. Молодцы.
Как объяснить такую реализацию? У нас очень хорошие, сильные игроки, с хорошим мастерством. Когда они играют с желанием и выполняют все установки, всегда всё хорошо получается.
Первое звено, наконец, забило, с них упало давление? На прошлой пресс-конференции сказал, что у меня было предчувствие, что они забьют «Барысу», потому что очень хорошо провели игру с «Амуром», на тренировках совершенно по-другому выглядели – более свежими и настроенными. На одну игру я ошибся. Качественная игра первого звена – это очень важно для нашей команды.
Не хватает ли праворуких защитников? Конечно, хотелось бы иметь праворукого защитника. Фёдор Беляков праворукий, но не атакующий. Я считаю, что сейчас наши защитники очень качественно играют и выполняют свою работу. И Виктора Сведберга ждём. Я думаю, что это тоже нам поможет», – передаёт слова Кравеца корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.
- 28 декабря 2022
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