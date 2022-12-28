Генменеджер «Авангарда» подробно прокомментировал обмен защитника Яроша в ЦСКА

Генеральный менеджер «Авангарда» Рашид Хабибулин прокомментировал обмен защитника Кристиана Яроша в ЦСКА.

«Причина обмена Яроша — это его личное желание, определённые семейные обстоятельства. Мы параллельно занимались поиском праворукого защитника, практически договорились, что к нам перейдёт игрок. Я не буду скрывать: фамилия этого игрока — Райан Спроул. Но в самый последний момент у китайцев случились непредвиденные обстоятельства: травмировались пару ребят, один улетел по семейным обстоятельствам, и наша сделка буквально за сутки сорвалась.

Мы пытались с Минском пообщаться по поводу Душака. Но, к сожалению, они выставили достаточно большой ценник за него, и разговор на этом закрылся», — передаёт слова Хабибулина корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.