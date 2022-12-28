Толчинский — о несостоявшемся хет-трике: в третьем периоде звеном даже до ворот не доехали

Нападающий «Авангарда» Сергей Толчинский подвёл итоги встречи с «Автомобилистом». Форвард оформил дубль.

«Проскакивали ли мысли, что может получиться хет-трик? Проскакивали, конечно, но мы в третьем периоде звеном даже и до ворот не доехали. Ничего страшного.



Думал ли, что будет такой результат? Нет, вряд ли когда-то выходишь на игру и думаешь: «Сегодня отлично выиграем 5:0. Настроились просто, знали, что это серьёзный соперник. У нас с ними будет ещё две игры. Так как это наша конференция, то всегда очень важные игры, конкуренция и очки, которые дают подняться выше в таблице. Просто старались играть в свою игру, и хорошо, что получилось второй период так результативно сыграть», — передаёт слова Толчинского корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.