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Толчинский — о несостоявшемся хет-трике: в третьем периоде звеном даже до ворот не доехали

Толчинский — о несостоявшемся хет-трике: в третьем периоде звеном даже до ворот не доехали
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Нападающий «Авангарда» Сергей Толчинский подвёл итоги встречи с «Автомобилистом». Форвард оформил дубль.

«Проскакивали ли мысли, что может получиться хет-трик? Проскакивали, конечно, но мы в третьем периоде звеном даже и до ворот не доехали. Ничего страшного.

Думал ли, что будет такой результат? Нет, вряд ли когда-то выходишь на игру и думаешь: «Сегодня отлично выиграем 5:0. Настроились просто, знали, что это серьёзный соперник. У нас с ними будет ещё две игры. Так как это наша конференция, то всегда очень важные игры, конкуренция и очки, которые дают подняться выше в таблице. Просто старались играть в свою игру, и хорошо, что получилось второй период так результативно сыграть», — передаёт слова Толчинского корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

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