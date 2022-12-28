«Я подзатянул резину». Генменеджер «Авангарда» — о сорвавшемся трансфере защитника

Генеральный менеджер омского «Авангарда» Рашид Хабибулин рассказал о сорвавшемся трансфере защитника «Куньлунь Ред Стар» Райана Спроула.

«Что касается Спроула, тут, наверное, я немножко неоперативно сработал. Надо было пошустрее всё это делать, я немножко подзатянул резину, и получилось, как получилось», — передаёт слова Хабибулина корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

Напомним, сегодня, 28 декабря, в Омске на стадионе «G-Драйв-Арена» закончился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Авангард» принимал екатеринбургский «Автомобилист», идущий на первом месте на Востоке. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:0 (1:0, 4:0, 0:0).