Форвард «Авангарда» Рид Буше поделился мнением о продлении контракта с клубом

Нападающий «Авангарда» Рид Буше подвёл итоги встречи с «Автомобилистом».
«Наверное, один из лучших матчей «Авангарда» в сезоне. Каждый выложился, каждый внёс вклад в победу. Не скажу, что меня как-то сильно тревожила безголевая серия из шести матчей. Конечно, какие-то мысли были, но наше звено работало, и здорово, что сегодня это привело к парочке голов.
Мой отменённый гол? Очевидно, что офсайд всё-таки был, ведь судьи посмотрели видео. Но у меня было чувство, что меня не было в зоне. Наверное, я глупо сыграл, жаль, что тот гол оказался нелигитимным.
Конечно, подписание контракта на следующий сезон добавляет положительных эмоций, потому что приятно осознавать, что я ещё год проведу в «Авангарде». Но сейчас важно продолжать здорово действовать и хорошо играть.
Да, в паузу я летал домой к семье. Не сказал бы, что это как-то негативно сказалось на моём физическом состоянии, всё-таки меня не месяц не было, а всего четыре дня. Кроме того, приятно было повидать семью, можно сказать, что я перезагрузился», — сказал Буше в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.
- 28 декабря 2022
-
20:47
-
20:42
-
20:35
-
20:27
-
20:26
-
20:24
-
20:23
-
20:19
-
20:01
-
19:59
-
19:56
-
19:29
-
19:19
-
19:13
-
18:54
-
18:53
-
18:47
-
18:25
-
18:22
-
17:52
-
17:39
-
17:27
-
16:59
-
16:21
-
15:54
-
15:26
-
15:06
-
14:31
-
14:16
-
13:51
-
13:36
-
13:22
-
13:11
-
12:57
-
12:40