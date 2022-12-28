«Торпедо» обыграло минское «Динамо», одержав шестую победу подряд
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В Минске на стадионе «Минск-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местное «Динамо» принимало нижегородское «Торпедо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 (1:1, 1:1, 1:0).
Фонбет Чемпионат КХЛ
28 декабря 2022, среда. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
2 : 3
Торпедо
Нижегородская область
0:1 Летунов (Иванов, Ян) – 06:35 (5x5) 1:1 Козун (Спунер, Душак) – 17:18 (5x5) 2:1 Варфоломеев (Пожиган, Соколов) – 20:57 (5x5) 2:2 Фирстов (Федотов, Ян) – 24:09 (5x4) 2:3 Летунов (Фирстов) – 49:07 (5x5)
На седьмой минуте Максим Летунов вывел нижегородцев вперёд. На 18-й минуте Брэндон Козун сравнял счёт. На 21-й минуте Павел Варфоломеев забросил вторую шайбу в ворота «Торпедо», однако спустя две минуты Владислав Фирстов восстановил равенство в счёте. На 50-й минуте Максим Летунов с передачи Владислава Фирстова оформил дубль.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» в Череповце сыграет с «Северсталью». «Динамо» примет «Спартак». Оба матча состоятся 30 декабря.
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