«Торпедо» обыграло минское «Динамо», одержав шестую победу подряд

В Минске на стадионе «Минск-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местное «Динамо» принимало нижегородское «Торпедо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 (1:1, 1:1, 1:0).

На седьмой минуте Максим Летунов вывел нижегородцев вперёд. На 18-й минуте Брэндон Козун сравнял счёт. На 21-й минуте Павел Варфоломеев забросил вторую шайбу в ворота «Торпедо», однако спустя две минуты Владислав Фирстов восстановил равенство в счёте. На 50-й минуте Максим Летунов с передачи Владислава Фирстова оформил дубль.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» в Череповце сыграет с «Северсталью». «Динамо» примет «Спартак». Оба матча состоятся 30 декабря.