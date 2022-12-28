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Ак Барс — Металлург Мг. Прямая трансляция
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«Ак Барс» проиграл в первом матче после возвращения Билялетдинова, уступив «Металлургу»

«Ак Барс» проиграл в первом матче после возвращения Билялетдинова, уступив «Металлургу»
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В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимал магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2 (0:0, 2:2, 2:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 декабря 2022, среда. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 4
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Голдобин – 24:57 (5x5)   1:1 А. Радулов (Шипачёв, Кагарлицкий) – 27:54 (5x5)   1:2 Яковлев (Майе) – 32:20 (5x4)   2:2 Петров (Шипачёв, Кагарлицкий) – 38:32 (5x5)   2:3 Голдобин (Майе, Яковлев) – 41:37 (5x4)   2:4 Голдобин (Майе) – 58:16 (5x5)

Первый период прошёл без голов. На 25-й минуте Николай Голдобин вывел магнитогорцев вперёд. На 28-й минуте Александр Радулов сравнял счёт. На 33-й минуте Егор Яковлев с передачи Филиппа Майе реализовал большинство — 2:1. На 39-й минуте Кирилл Петров во второй раз восстановил равенство в счёте. На 42-й минуте Николай Голдобин, реализовав большинство, оформил дубль. На 59-й минуте Голдобин оформил хет-трик.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» в Челябинске сыграет с «Трактором». «Ак Барс» примет «Нефтехимик». Оба матча состоятся 30 декабря.

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