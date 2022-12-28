Николай Голдобин оформил хет-трик в матче с «Ак Барсом»

Российский нападающий «Металлурга» Николай Голдобин оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом». На 59-й минуте встречи форвард магнитогорцев поразил ворота казанцев.

Как отмечается в официальном телеграм-канале КХЛ, для Голдобина этот хет-трик стал третьим в карьере в лиге.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Кроме того, «Металлург» вышел на вторую строчку в истории КХЛ по количеству хет-триков, сравнявшись с астанинским «Барысом». Игроки команд оформили по 31 хет-трику.

Напомним, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимал магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2 (0:0, 2:2, 2:0).