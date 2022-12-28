Р. Ротенберг — о победном голе ЦСКА: я такой гол однажды видел на чемпионате мира

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался после поражения в матче с ЦСКА.

«Обоюдоострая игра, отличный хоккей, сильная команда ЦСКА. Уверен, хоккей всем понравился. Счёт в серии 2-2. Третий период нам не удался, наши молодые ребята допустили несколько ошибок. Ждём возвращения многих игроков. Надеемся, в следующей встрече уже сыграет Галимов, дальше Фальковский на подходе, Прохоркина ждём, Бардакова. Но надо уметь побеждать любым составом, уметь играть даже на фоне усталости. Есть над чем работать. Наша задача – выйти на пик к плей-офф.

По самоотдаче и характеру претензий нет, все пластались, ловили шайбу на себя. Второй гол Окулова – молодец, бросил. Я такой гол однажды видел на чемпионате мира, когда Пастрняк так же бросил в Яковлева, только из-за ворот. Это мастерство, нам надо брать это на вооружение, бросать отовсюду. Мы должны знать, что ЦСКА бросает отовсюду, и что нужно правильно сыграть в нужном моменте. Третий гол – шли на риск, произошла ошибка. Мы выходим два в одного, но не бросаем, а соперник бросает — вот и вся разница. В конце Гусев в пустые не попал. Моменты есть, надо их реализовывать», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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