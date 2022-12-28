Р. Ротенберг: у СКА есть несколько игроков, которые выбыли до конца сезона

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался после поражения в матче с ЦСКА.

«Пауза выбила из колеи? Два периода играли правильно, по системе. Игровой тонус нужен. Понимали, что соперник проиграл два матча подряд и выйдет на нас очень злым. У них был шанс отмазаться за поражения. Мы всегда в такой ситуации: обыграв СКА, можно отмазаться за всё. Нужно улучшать многие вещи. Надо больше забивать, более ответственно относиться к моментам. Мы ищем этот пас, но игроки ЦСКА не дадут отдать эту передачу, всё перехватывают. Нужно брать ответственность на себя. Обсудили это, продолжим работу и усилим команду морально и физически. Три дня выбили нас из колеи. Но мы идём в длинную. [Впереди] ещё две встречи с ЦСКА, будем серьёзно готовиться.

У нас есть несколько игроков, которые выбыли до конца сезона, не хочу озвучивать фамилии. Когда много пишут о каких-то обменах — это не от хорошей жизни. Но это наша работа, мы играем на пределе. Бывают и травмы до конца сезона. Знаю, что и у ЦСКА есть такие ребята, и в других командах. Наша задача — подготовить каждого, не форсировать события. Мы должны выигрывать любым составом, здесь нет оправданий», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.