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Сергей Фёдоров прокомментировал волевую победу ЦСКА над СКА

Сергей Фёдоров прокомментировал волевую победу ЦСКА над СКА
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Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров высказался после победы в матче со СКА.

«Мы сегодня через многое прошли, нашли силы и характер в третьем периоде. Реализовали не ве все качественные моменты, которые создали в первых двух периодах, но считаю, мы были в игре. Играли чуть лучше в распоряжении шайбой из-под давления. Но соперник создал нам хорошие трудности, мы получили огромный опыт, посмотрели новых ребят. В третьем собрались и переломили ход матча. У нас серьёзная серия с лидерами чемпионата России, готовимся дальше.

Стал ли матч 2:6 со СКА переломным? Не хотелось бы возвращаться к тем временам. Реально всё из рук падало в том матче, начало не получилось, во втором и третьем периоде показали определённую игру, но проиграли. Дно, не дно, но все те вещи разобрали, объяснили, ч то так нельзя начинать, но с первым периодом ещё немного боремся. Сегодня было чуть получше. Соперник был свежее, быстрее, но мы первыми создали качественные моменты. После этого серия из двух игр не совсем для нас сложилась – первыми пропустили с «Локомотивом», сегодня тоже пропустили лёгкий гол. Не сработали наши нападающие на линии броска. Тем не менее, весь опыт – это опыт, и мы обязаны его пройти и сделать выводы, направить ребят на позитивную работу. Всё решается позже, во втором сегменте чемпионата. Нам удалось показать, почему проиграли, что будет работать, наши сильные стороны, создать сегмент, который необходим в каждом матче. Играешь три зоны и с шайбой, и без шайбы. Парни понимают, что делать, но не всегда получается. Рад, что сегодня первый период был более успешным в последней серии игр», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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