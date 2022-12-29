Фанат просил клюшку вместо костыля, ЦСКА переворачивал игру. Фото победы над СКА

28 декабря в Москве на льду стадиона «ЦСКА-Арена» в матче регулярного розыгрыша Фонбет Чемпионата КХЛ ЦСКА одержал победу над СКА. Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу команды Сергея Фёдорова.
Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался после поражения в матче с ЦСКА.
«Мы относимся к каждой встрече по отдельности, стремимся улучшить компоненты игры. Во многих компонентах добавили. Бывает, играешь очень хорошо, но проигрываешь, а играешь хуже – выигрываешь. Счёт в серии 2-2 – это абсолютно честно и правильно, тем интереснее будет следующая игра. Это такая суперсерия, у нас такая же суперсерия с Ярославлем, с московским «Динамо». Матчи такого уровня нас развивают, каждая игра регулярки – подготовка к плей-офф», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Лучшие кадры с матча ЦСКА — СКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
- 29 декабря 2022
-
09:25
-
09:15
-
09:00
-
08:58
-
08:31
-
08:15
-
06:46
-
06:08
-
05:44
-
05:15
-
04:50
-
04:39
-
04:28
-
02:52
-
02:48
-
02:46
-
02:41
-
01:47
-
01:44
- 28 декабря 2022
-
23:55
-
23:46
-
23:33
-
23:06
-
23:04
-
22:57
-
22:54
-
22:53
-
22:13
-
22:02
-
21:58
-
21:49
-
21:39
-
21:29
-
21:13
-
20:53