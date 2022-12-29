Фанат просил клюшку вместо костыля, ЦСКА переворачивал игру. Фото победы над СКА

28 декабря в Москве на льду стадиона «ЦСКА-Арена» в матче регулярного розыгрыша Фонбет Чемпионата КХЛ ЦСКА одержал победу над СКА. Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу команды Сергея Фёдорова.

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался после поражения в матче с ЦСКА.



«Мы относимся к каждой встрече по отдельности, стремимся улучшить компоненты игры. Во многих компонентах добавили. Бывает, играешь очень хорошо, но проигрываешь, а играешь хуже – выигрываешь. Счёт в серии 2-2 – это абсолютно честно и правильно, тем интереснее будет следующая игра. Это такая суперсерия, у нас такая же суперсерия с Ярославлем, с московским «Динамо». Матчи такого уровня нас развивают, каждая игра регулярки – подготовка к плей-офф», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — СКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.