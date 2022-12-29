Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Адмирал — Амур. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
12:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Фанат просил клюшку вместо костыля, ЦСКА переворачивал игру. Фото победы над СКА

Фанат просил клюшку вместо костыля, ЦСКА переворачивал игру. Фото победы над СКА
ЦСКА — СКА
Комментарии

28 декабря в Москве на льду стадиона «ЦСКА-Арена» в матче регулярного розыгрыша Фонбет Чемпионата КХЛ ЦСКА одержал победу над СКА. Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу команды Сергея Фёдорова.

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался после поражения в матче с ЦСКА.

«Мы относимся к каждой встрече по отдельности, стремимся улучшить компоненты игры. Во многих компонентах добавили. Бывает, играешь очень хорошо, но проигрываешь, а играешь хуже – выигрываешь. Счёт в серии 2-2 – это абсолютно честно и правильно, тем интереснее будет следующая игра. Это такая суперсерия, у нас такая же суперсерия с Ярославлем, с московским «Динамо». Матчи такого уровня нас развивают, каждая игра регулярки – подготовка к плей-офф», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — СКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022