Билялетдинов высказался о вынужденном решении возглавить «Ак Барс»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов высказался о встрече Фонбет Чемпионата КХЛ с «Металлургом». Для специалиста этот матч стал первым после возвращения на пост наставника родной команды. «Ак Барс» проиграл в этой встрече магнитогорцам со счётом 2:4.

«Я уже был на скамейке в этом сезоне, но сегодня работал главным тренером — что я чувствовал? Готовился к матчу, любой тренер хочет выиграть свой матч. К сожалению, сегодня у меня это не получилось, но эмоции хорошие.



Почувствовал ли драйв, который был у меня три года назад? Да я его и в предыдущих матчах уже получал, входил в рабочий кураж. Сегодня тоже кликнуло быстро, и я уже был в рабочем порядке. Соскучился ли по хоккею? Я и не уходил из хоккея, собственно говоря. Всё было по-иному, конечно, было спокойнее. Но я ходил на матчи, наслаждался игрой, хотя и без ощущения ответственности, которое есть сейчас. Теперь вхожу в ритм, мне нравится.



Моё решение возглавить команду было вынужденным? Если я уже взялся, значит, буду работать — мотивации у меня хватит. Планирую ли усиливать тренерский штаб? Нет, я думаю, что Юрий Иванович и Александр Владимирович хорошо работают, с отдачей, с пониманием. Поэтому никаких дополнительных изменений не будет», — приводит слова Билялетдинова официальный сайт казанцев.

Напомним, вчера, 27 декабря, «Ак Барс» объявил о назначении Билялетдинова на пост главного тренера команды.