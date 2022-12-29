«Авангард» и «Салават Юлаев» достигли отметки в 1000 матчей в КХЛ

Омский «Авангард» и уфимский «Салават Юлаев» достигли рубежа в тысячу матчей в Континентальной хоккейной лиге, сообщает пресс-служба турнира.



Омичи и уфимцы стали пятым и шестым клубом достигшим этой отметки. Ранее этого рубежа достигли «Металлург», СКА, «Ак Барс» и ЦСКА.



Напомним, 28 декабря «Салават Юлаев» на выезде играл с челябинским «Трактором». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2 (2:0, 1:2, 1:0).



Что касается «Авангарда», то омский клуб принимал екатеринбургский «Автомобилист», идущий на первом месте на Востоке. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:0 (1:0, 4:0, 0:0).



Примечательно, что в следующем матче, который состоится 30 декабря, «Авангард» в Омске сыграет именно с «Салаватом Юлаевым».