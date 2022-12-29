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Нападающий «Салавата» Хмелевски: мы проспали начало матча с «Трактором»

Нападающий «Салавата» Хмелевски: мы проспали начало матча с «Трактором»
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Нападающий «Салавата Юлаева» Саша Хмелевски прокомментировал поражение от «Трактора» (2:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Я думаю, что во втором и третьем периоде мы играли хорошо. Но тяжело обыгрывать соперника, когда начинаешь первый период вот так. «Трактор» хорошо вошел в матч, у них много новых игроков, стали играть чуть по-другому.

Драка в первом периоде? Много не буду говорить. Перед дракой он меня ударил, я был без шайбы. Пытался зарядить команду, без этого никуда.

Что изменили после первого периода? Понимали, что так нельзя играть. Всего пять бросков, никакого давления. Нападающие взяли инициативу на себя и заиграли иначе.

Мало бросали в первом периоде, поэтому всего 23 броска. Мы проспали начало", — приводит слова Хмелевски официальный сайт уфимской команды.

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