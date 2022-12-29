Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Адмирал — Амур. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
12:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тренер «Торпедо» Ларионов высказался о победе в матче с минским «Динамо»

Тренер «Торпедо» Ларионов высказался о победе в матче с минским «Динамо»
Комментарии

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с минским «Динамо» (3:2).

«Хорошая волевая победа. Непростой матч. Понимали, что соперник проиграл шесть игр подряд и находился в такой ситуации, когда им необходимо выигрывать в каждой игре. Поэтому победа важнее вдвойне. Благодарю соперника, что они до конца держали высокий нерв. Надеюсь, что игра понравилась зрителям. Безусловно, радует то, что мы выдержали непростой матч. Играли много в меньшинстве. Два очка есть два очка, поэтому мы рады, и я горжусь ребятами, что они выстояли и провели хороший матч», — сказал Ларионов на послематчевой пресс-конференции.

«Торпедо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 59 очков после 44 матчей. Минское «Динамо» располагается на девятой строчке — 42 балла после 45 игр.

Новость по теме
«Торпедо» обыграло минское «Динамо», одержав шестую победу подряд
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022