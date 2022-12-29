Тренер «Торпедо» Ларионов высказался о победе в матче с минским «Динамо»

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с минским «Динамо» (3:2).
«Хорошая волевая победа. Непростой матч. Понимали, что соперник проиграл шесть игр подряд и находился в такой ситуации, когда им необходимо выигрывать в каждой игре. Поэтому победа важнее вдвойне. Благодарю соперника, что они до конца держали высокий нерв. Надеюсь, что игра понравилась зрителям. Безусловно, радует то, что мы выдержали непростой матч. Играли много в меньшинстве. Два очка есть два очка, поэтому мы рады, и я горжусь ребятами, что они выстояли и провели хороший матч», — сказал Ларионов на послематчевой пресс-конференции.
«Торпедо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 59 очков после 44 матчей. Минское «Динамо» располагается на девятой строчке — 42 балла после 45 игр.
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