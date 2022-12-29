Тренер «Северстали» Разин: худшая игра со «Спартаком» в нашем исполнении

Главный тренер череповецкой «Северстали» Андрей Разин высказался о победе в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с московским «Спартаком» (4:3 ОТ).

«Третья игра в сезоне со «Спартаком». Худшая в нашем исполнении. Те две игры, я считаю, мы всё-таки играли лучше. Зато сегодня победили. Переломили игру, хороший третий период провели. Жалко, что не удержали. С другой стороны, победа слаще ещё и тем, что мы не поплакали, а в овертайме собрались и имели хорошие моменты. Заслуженно победили. Ребят с победой.

Сегодня я в раздевалке сказал: Даниил Пыленков – просто лучшая его игра, и Петунин забил два гола. Тем более, он очень давно не забивал. Хотелось бы, чтобы их звено стало лидером. По потенциалу они должны стать лидерами. Дай бог, чтобы после этой игры они почувствовали уверенность в себе, своих силах. Но сегодня победила вся команда. Нельзя выделять кого-то одного. Ну а если проиграли, то проиграл тренер.

Личная история? У меня среди тренеров много друзей. Просто с Игорем (Гришиным. — Прим. «Чемпионата») мы познакомились не как хоккеисты. Мы дружили не как хоккеисты. Я даже под его руководством поиграл. Любой соперник принципиален. Кто там стоит на мостике — не важно, важно выиграть», — приводит слова Разина официальный сайт «Северстали».