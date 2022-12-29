Гришин прокомментировал поражение в матче с «Северсталью»

Главный тренер московского «Спартака» Игорь Гришин высказался о поражении в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с череповецкой «Северсталью» (3:4 ОТ).

«Такая обоюдоострая игра – то «Северсталь» имела преимущество, то мы перехватывали. Такими кусками. Где-то мы больше владели инициативой, где-то они. Игра и завершилась за пределами основного времени. Отрадно, что ребята не опустили руки и после пропущенного третьего гола пошли вперёд. Отыгрались – хорошо. К сожалению, немного не дотерпели в овертайме. И сами имели моменты, и у «Северстали» они были. Просто соперник был удачливее. Где-то допустили ошибку, и пропустили гол в свои ворота.



Несколько поражений подряд — чёрная полоса? Есть какие-то моменты. Мы и в прошлой игре попали в перекладину, могли сравнять. Здесь тоже был такой момент. Отрадно, что забили больше двух голов сегодня. Уже хорошо. Потому что у нас что-то с реализацией. Можно подумать, что где-то была черная полоса. Нам сейчас немножко удачи не помешало бы», — приводит слова Гришина официальный сайт «Северстали».