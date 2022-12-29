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Голевые пасы Кучерова и Сергачёва помогли «Тампе» переиграть «Монреаль»

Голевые пасы Кучерова и Сергачёва помогли «Тампе» переиграть «Монреаль»
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В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Монреаль Канадиенс». Встреча завершилась победой в исполнении хозяев со счётом 4:1.

Уже на второй минуте матча счёт голам открыл Алекс Киллорн. Пас ему отдал Виктор Хедман. Потом на 15-й минуте забил Брейден Пойнт. Тут пасами отметились два российских хоккеиста. Защитник Михаил Сергачёв и нападающий Никита Кучеров отдали свои передачи.

На 37-й минуте Пойнт оформил дубль. А на 49-й минуте забил и Брэндон Хагель. Ассистировали ему Зак Бегосян и Хедман. На 58-й минуте одним голом ответил Кейден Гуле с передачи Джоэля Эдмундсона.

Российский голкипер Андрей Василевский совершил 25 сейвов.

НХЛ - регулярный чемпионат
29 декабря 2022, четверг. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 1
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Киллорн (Хедман) – 01:55 (5x5)   2:0 Пойнт (Кучеров, Сергачёв) – 14:09 (5x4)   3:0 Пойнт – 36:00 (5x5)   4:0 Хагель (Богосян, Хедман) – 48:31 (5x5)   4:1 Гуле (Эдмундсон, Дворак) – 57:21 (5x5)
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