Голевые пасы Кучерова и Сергачёва помогли «Тампе» переиграть «Монреаль»

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Монреаль Канадиенс». Встреча завершилась победой в исполнении хозяев со счётом 4:1.



Уже на второй минуте матча счёт голам открыл Алекс Киллорн. Пас ему отдал Виктор Хедман. Потом на 15-й минуте забил Брейден Пойнт. Тут пасами отметились два российских хоккеиста. Защитник Михаил Сергачёв и нападающий Никита Кучеров отдали свои передачи.



На 37-й минуте Пойнт оформил дубль. А на 49-й минуте забил и Брэндон Хагель. Ассистировали ему Зак Бегосян и Хедман. На 58-й минуте одним голом ответил Кейден Гуле с передачи Джоэля Эдмундсона.



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