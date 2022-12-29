49 сейвов Гибсона помогли «Анахайму» одолеть «Вегас» по буллитам на своей площадке

В Анахайме на стадионе «Хонда-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Анахайм Дакс» и «Вегас Голден Найтс». Победу в матче по буллитам одержали хозяева со счётом 3:2.

Российские хоккеисты «Вегаса» Павел Дорофеев и Даниил Мироманов результативными баллами не отметились, нанеся восемь бросков на двоих. Героем матча стал голкипер «уток» Джон Гибсон, вернувшийся в состав после травмы и отразивший 49 бросков по своим воротам. Также на счету вратаря два отражённых послематчевых буллита из двух. Гибсон был признан первой звездой матча.

Ещё один матч регулярного чемпионата НХЛ прошёл в Сиэтле на стадионе «Климат Пледж-Арена» между «Сиэтл Кракен» и «Калгари Флэймз». Победу в матче одержали гости со счётом 3:2.

Победная шайба за восемь минут до конца третьего периода – на счету форварда «огоньков» Джонатана Юбердо. Российский защитник «Калгари» Никита Задоров завершил матч с показателем полезности «+1», двумя бросками и двумя силовыми приёмами.