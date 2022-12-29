Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Адмирал — Амур. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
12:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

49 сейвов Гибсона помогли «Анахайму» одолеть «Вегас» по буллитам на своей площадке

49 сейвов Гибсона помогли «Анахайму» одолеть «Вегас» по буллитам на своей площадке
Комментарии

В Анахайме на стадионе «Хонда-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Анахайм Дакс» и «Вегас Голден Найтс». Победу в матче по буллитам одержали хозяева со счётом 3:2.

Российские хоккеисты «Вегаса» Павел Дорофеев и Даниил Мироманов результативными баллами не отметились, нанеся восемь бросков на двоих. Героем матча стал голкипер «уток» Джон Гибсон, вернувшийся в состав после травмы и отразивший 49 бросков по своим воротам. Также на счету вратаря два отражённых послематчевых буллита из двух. Гибсон был признан первой звездой матча.

НХЛ - регулярный чемпионат
29 декабря 2022, четверг. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
3 : 2
Б
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Хенрик (Терри, Зеграс) – 03:27 (5x5)   2:0 Хенрик (Зеграс, Терри) – 12:26 (5x5)   2:1 Стоун – 13:15 (4x5)   2:2 Хаттон (Амадио, Кессел) – 33:32 (5x5)   3:2 Зеграс – 65:00 (ПБ)

Ещё один матч регулярного чемпионата НХЛ прошёл в Сиэтле на стадионе «Климат Пледж-Арена» между «Сиэтл Кракен» и «Калгари Флэймз». Победу в матче одержали гости со счётом 3:2.

Победная шайба за восемь минут до конца третьего периода – на счету форварда «огоньков» Джонатана Юбердо. Российский защитник «Калгари» Никита Задоров завершил матч с показателем полезности «+1», двумя бросками и двумя силовыми приёмами.

НХЛ - регулярный чемпионат
29 декабря 2022, четверг. 06:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
2 : 3
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Тоффоли (Дюбе, Ханифин) – 06:22 (5x5)   1:1 Донато (Эберле, Ларссон) – 18:45 (5x5)   2:1 Олексяк (Эберле) – 21:14 (5x5)   2:2 Кадри (Линдхольм, Андерссон) – 29:39 (5x4)   2:3 Юбердо (Андерссон, Кадри) – 52:01 (5x5)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022