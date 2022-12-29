Министр спорта Татарстана заявил, что «Ак Барс» планировал подписать иностранного тренера

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов рассказал, что политическая ситуация в мире помешала «Ак Барсу» нанять иностранного специалиста на роль главного тренера команды. Два дня назад руководство казанского клуба объявило о назначении Зинэтулы Билялетдинова главным тренером команды.



«Что касается хоккея, тоже была сложная ситуация, была череда проигрышей. Мы не на своих местах, несмотря на то что пока идёт регулярный сезон. Мы знаем, что в хоккее всё решается в плей-офф, но, если смотреть на перспективу, было видно, что тяжеловато идёт игра, не складывалась, несмотря на звёздный состав. Вы помните, как долго не могли разыграть лишнего игрока, были худшие в лиге.



На сегодня все решения приняты, знаю, что был ряд кандидатур по поводу нового тренера, но, видимо, геополитическая обстановка не позволяет сейчас свои задачи и желания реализовывать. Вернулся наш прославленный Билялетдинов. Мы видим, что есть положительная тенденция», – цитирует Леонова «РИА Новости».

В первом матче под руководством Билялетдинова «Ак Барс» уступил на домашней площадке магнитогорскому «Металлургу» со счётом 2:4.