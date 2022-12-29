Третьяк: Билялетдинов — профессионал высочайшего уровня, один из лучших наших тренеров

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк высоко оценивает профессиональные качества главного тренера «Ак Барса» Зинэтулы Билялетдинова и считает, что под руководством специалиста казанский клуб подойдёт к плей-офф в хорошей форме.

«Он профессионал высочайшего уровня, один из лучших наших тренеров. Я всегда с уважением отношусь к нему, знаю его тренерские качества. Он серьёзно, профессионально подходит к своему делу, и если он захотел вернуться, то будет так же относиться к этой работе. Думаю, что к плей-офф команда подойдёт в другом состоянии», — цитирует Третьяка ТАСС.

В первом матче под руководством Билялетдинова «Ак Барс» уступил на домашней площадке магнитогорскому «Металлургу» со счётом 2:4.