Капитан «Вегаса» Стоун: мы должны обыгрывать такие команды, как «Анахайм»

Капитан «Вегаса» Марк Стоун остался разочарован итогом матча с «Анахайм Дакс» (2:3 Б) и считает, что «Голден Найтс» обязаны обыгрывать такие слабые команды, как «Дакс». На счету нападающего заброшенная шайба в меньшинстве и нереализованный послематчевый буллит. Хоккеисты «Вегаса» нанесли 51 бросок по воротам голкипера «Анахайма» Джона Гибсона. Вратарь сделал 49 сейвов и был признан первой звездой матча.
«Нужно было найти способ забить больше двух голов. Против такой команды вы не будете довольны одним заработанным очком. Мы должны были победить их», — цитирует Стоуна официальный сайт НХЛ.
Первый матч между этими командами 29 октября закончился уверенной победой «золотых рыцарей» со счётом 4:0. «Вегас» потерпел второе поражение подряд и 31 декабря примет на своём льду «Нэшвилл Предаторз».
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